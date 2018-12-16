» بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر

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كوبري ستانلي

فتاة السيلفي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مجموعة من الأهالي أثناء إنقاذهم فتاة سقطت من أعلى كوبري ستانلي أثناء التقاطها بعض الصور.

ونشرت صفحة "تاكسي الإسكندرية"، منذ قليل، الصور على موقع فيس بوك، معلقة عليها: "سقوط فتاة من اعلي كوبري ستانلي اثناء القيام بأخد بعض الصور ( سيلفي ) وعلي غرار " الجدعنه " تم انقاذها من قبل الماره ثم جاءت النجده والإسعاف للإطمئنان عليها .. الرجاء توخي الحذر ايها الشعب العظيم".

شاهد الصور..









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