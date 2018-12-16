242 موقوفاً في الحراك الخامس لـ "السترات الصفراء"

16 ديسمبر 2018 - 10:00 م

بلغ عدد مصابي الحراك الخامس لـ "السترات الصفراء"، السبت، في فرنسا" 9 أشخاص، فيما أوقفت الشرطة 242 آخرين.



وأشارت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، الأحد، إلى أن الشرطة قامت بتوقيف 242 شخصا من بين 351 شخصا اصطحبتهم إلى مراكز الشرطة، في مظاهرات السبت.



وأكدت أن المظاهرات أسفرت أيضا عن إصابة 9 أشخاص، دون الكشف عن طبيعة الإصابات التسع، أو مدى خطورتها.



والسبت أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، مشاركة 66 ألف محتج في مظاهرات السترات الصفراء بعموم البلاد.



وتنظم حركة "السترات الصفراء"، حراكها الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

