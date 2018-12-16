» شاهد: تظاهر "النساء العاريات" في برشلونة

16 ديسمبر 2018 - 10:50 م

بدون ملابس، وبأجساد مُلطخة بالدماء، تظاهر نُشطاء حقوق الحيوان اليوم الأحد في برشلونة، إذ تجرّدوا تمامًا من ملابسهم، وغطوا أنفسهم بالدماء، احتجاجًا على استخدام الفراء والجلود، وفقًا لما جاء في وكالة «رويترز».



تواجد عشرات النشطاء في ساحة بلازا كاتالونيا المزدحمة، وهي واحدة من الوجهات الرئيسية للتسوق والسياحة في برشلونة، رافعين لافتة كتب عليها «كم عدد الأرواح التي تُزهَق لمجرد معطف؟».



نظم الاحتجاج، الفرع الأسباني لجماعة حقوق الحيوان أنيما ناتوراليس AnimaNaturalis .



تستخدم جماعة حقوق الإنسان الأسبانية، التعرّي، كوسيلة للاعتراض دائمًا، على الانتهاكات التي تحدُث ضد الحيوانات، ففي 2014، نظّم نحو 50 من نشطاء حقوق الحيوان احتجاجا عاريا في إحدى ساحات مدينة برشلونة الإسبانية، للهدف نفسه، وهو التنديد بتعذيب وقتل الحيوانات من أجل الحصول على معاطف الفراء الباهظة الثمن.

