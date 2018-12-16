» أكثر 3 أشياء يجب البعد عنهم في الغذاء

16 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أكدت الدكتور شيري نبيل، أستاذة التغذية بكلية طب القصر العيني، إن «السمنة الزائدة أو المفرطة يتم تحديدها عن طريق نسبة وتناسب مع طول الشخص».



وأوضحت في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «أكثر 3 حاجات يجب البعد عنهم في الغذاء حتى لا نصاب بالسمنة هم السكر الأبيض، والدقيق الأبيض، والزيوت المهدرجة مثل المقليات أو أي شيء مصنع».



وأشارت إلى أن «الزيوت النباتية ضارة، وعلينا استخدام السمنة البلدي، وزيت الزيتون، وكل المحفوظات عليها زيوت مهدرجة»، مؤكدة أن «أول طرق مكافحة السمنة هي الامتناع عن الأكل في المطاعم، وعلينا الأكل البيتي فقط مثل المحاشي والبطاطس لأنه يبعدنا عن خطر السمنة».

