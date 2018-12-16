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نتنياهو: إسرائيل الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية

عرب وعالم

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

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قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اسرائيل تمر الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية، ولكن للأسف هذا التطبيع لم يؤدي إلى أي تقدم مع الفلسطينيين.
و أضاف نتنياهو قائلاً: «فنحن دائما كان توقعنا بان التقدم بيننا وبين الفلسطينيين سيفتح لنا أبواب الدول العربية، ولكن بسبب رفض الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية فهذا الأمل قد خيب ما نسعى له، فربما علين ان نعيد تفكيرنا».
وأوضح أن العلاقات مع الدول العربية ربما أوجدت الظروف لتطوير العلاقات مع الفلسطينيين.
وتابع: «هناك تغيير ملموس: العالم العربي يحتاج إلى التطوير والتكنولوجيا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتقنيات المتطورة، هناك علاقات تتبلور الآن بين شركات إسرائيلية وبين الدول العربية، ونحن الآن في عملية تطبيع مع العالم العربي».
وجاءت أقوال نتنياهو خلال مؤتمر لسفراء الدول اللاتينية وآسيا في مقر الخارجية الإسرائيلية.

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