صورة تكشف رواية جديدة عن فتاة "ستانلي": انتحار لسبب عاطفي

17 ديسمبر 2018 - 08:26 ص

تمكن شباب بالإسكندرية من إنقاذ الفتاة "نيرة ال.. . أ" التي سقطت من على كوبري ستانلي أثناء التقاط صورة "سيلفي" حيث أكدت الفتاة في التحقيقات أنها اختل توازنها أثناء التقاط الصورة ولم تتهم أحدًا .



لكن صورة جديدة نشرتها فتاة تُدعى "سارة" غيرت من الأمر تمامًا ، حيث كتبت تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك" ، قالت فيها: " "أسوأ ليلة في حياتي وأبشع موقف اتعرضت له.. كنت واقفة بتصور أنا وأخويا على كوبري ستانلي.. ظهر في الكاميرا ورايا حد طالع على السور.. للوهلة الأولى حسبته ولد استدارت لقيتها بنت.. جريت بقولها يابنتي انزلي مينفعش كده قالتلى متخافيش متخافيش أنا قاعدة.. قولتلها من فضلك انزلي".

وتابعت: "البنت بصتلي وقالتلي ممكن أقولك حاجة.. قولتلها قولي قالتلي روحي قولي للشاب اللي لابس أسود هناك ده نيره نطت.. لسة بشدها من دراعها ملحقتهاش ورمت نفسها من فوق الكوبري جالي هيستريا صريخ لحد ما الناس اتجمعت وأنقذوها".