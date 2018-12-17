» تعرف علي حالة الطقس

17 ديسمبر 2018 - 09:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس اليوم في جميع محافظات مصر اليوم الاثنين 17 ديسمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: -

الصغرى العظمى

القاهرة 14 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 13 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 19

مطروح 12 18

السلوم 09 18

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 20

السويس 11 20

العريش 09 21

رفح 08 20

رأس سدر 12 21

نخل 07 18

نويبع 19 25

طابا 14 23

كاترين 07 12

الطور 09 20

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 14 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 19

بني سويف 10 19

المنيا 09 19

أسيوط 07 20

سوهاج 08 21

قنا 09 22

الأقصر 10 23

أسوان 11 23

أبو سمبل 10 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23