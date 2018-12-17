  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
السيسي

اليوم.. "السيسي" يبدأ جولته في "فيينا"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟

مشاري راشد يدعو لمقاطعة" الردة النبوية" للبوصيري

مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري

الإعلامي أحمد موسى

موسى: الإخوان يدعون لدين جديد

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. أديب :"كل كلمة بنقولها متشافة"

الإعلامية ريهام سعيد

رد ناري من ريهام سعيد على اتهام المرأة المصرية بـ"النكدية"

الدولار والجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

محمد صلاح

إبراهيم سعيد يهاجم معلقًا شهيرًا: متحامل على "صلاح"

شاهد.. أديب :"كل كلمة بنقولها متشافة"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

الفيس بوك

عمرو أديب

اختراق

أون إي


انتقد الإعلامي عمرو أديب، واقعة اختراق 7 مليون حساب علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" خلال الأيام الماضية.

وقال " أديب" من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر": "لو حد تعرفه اطلع علي شئ خاص بيك هتتخانق معاه ، طب هتعمل ايه مع الفيس".

و أضاف "أديب" قائلا :" كل كلمة حضرتك بتكتبها فيه حد شايفها ، ممكن تكون بتتكلم مع صديقك علي الكشري و تلاقي طالعلك إعلان عن كشري أبو طارق ، هما عرفوا منين أنك كنت بتتكلم معاه علي علي الكشري ".

 شاهد الفيديو..


 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية
» تعرف علي حالة الطقس
» تفاصيل أغرب قضية خلع: مش هكمل معاه بعد الكباريه
» هل تستطيع التخلي عن هاتفك لمدة سنة؟ .. ستربح 2 مليون جنيه
» سر هروب أمينة رزق من يوسف وهبي .. واسم دلعها الغريب
» ميدو: لهذه الأسباب رفضت العمل في نادي "بيراميدز"
» ريهام سعيد تكشف عن عمرها الحقيقي
» المنتج المغتصب: مارست الجنس مع هذه الفنانة وانظروا أين صارت؟
» "هنية" يدعو لتصعيد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال
» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين