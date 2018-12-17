رد ناري من ريهام سعيد على اتهام المرأة المصرية بـ"النكدية"

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ريهام سعيد

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صبايا

استنكرت الإعلامية ريهام سعيد ، اتهام بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"و "تويتر" للمرأة المصرية بـ"النكدية".

وقالت " سعيد" من خلال برنامج " صبايا " المذاع علي فضائية " الحياة " ، أن السيدات في مصر " نكديين" بسبب المسؤولية الموجودة علي عاتقهم حيث أن أغلبهم يعيلون أسرتهم بالكامل و يربون أولادهم في نفس الوقت.

وتابعت " سعيد" ، قائلة :"احنا بنتعب وبنشيل المسؤولية ، و بنحل اي مشكلة و نتصرف في مصروف البيت احنا كل حاجه ، الست بتتعب و تشقي علي بيتها و عيالها و جوزها قاعد علي القهوة".

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