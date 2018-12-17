معسكر مغلق لـ"المصري" في الإسماعيلية

17 ديسمبر 2018 - 09:42 ص

يدخل فريق المصري البورسعيدي، معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق الإسماعيلية، استعدادًا للسفر إلى العاصمة البوركينية واجادوجو فجر الخميس المقبل لملاقاة فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو في مباراة إياب دور الـ 32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

واصطحب الجهاز الفن الجديد بقيادة إيهاب جلال، 26 لاعبًا بالمعسكر استعدادًا لتلك المواجهة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب انتهت بفوز فريق ساليتاس، بثنائية نظيفة وهو ما دفع مجلس الإدارة لإقالة مصطفي يونس من تدريب الفريق.