بالصور.. إلقاء القبض على مذيع إخباري بسبب "الفبركة"

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اليابان

ثلج

ديلي ميل

فبركة

مذيع اخباري

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أجهزة الأمن في اليابان ألقت القبض على طاقم عمل برنامج إخباري، وذلك بسبب نشر صور غير حقيقية، أثارت بعض اللغط بين المواطنين.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن طاقم عمل في إحدى القنوات اليابانية، نشر صورًا مبالغة عن تساقط الثلوج؛ بعد أن نشر أحد السكان المحليين الصور الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن هناك "ثلوجًا كثيرة" في بلدة سكايو التي كانت مغطاة بغطاء ثلوج في التاسع من ديسمبر.

وقال مراسل الشبكة: "كما ترون، فقد تراكمت كمية كبيرة من الثلج لدرجة أنه يصل إلى خصري".

لكن الصور التي نشرتها إحدى المتابعات على "السوشيال ميديا" تقارن بين صور الأخبار المبالغ فيها وصورها الخاصة التي تظهر خلف الكواليس، والتي أظهرت أن "المدينة لم تكن مغطاة بنفس عمق الثلوج".

وتظهر صور "السوشيال ميديا"، مصورًا وطاقمه يقفون على قطعة من الثلج بينما كانوا يصورون صحفيًا يتمركز عمدًا وسط ثلوج على جانبي الطريق، حيث تساءلت المتابعة: "ما الذي يفعلونه بحق الجحيم؟".

شهدت "سكايو" وهي منطقة ينابيع ساخنة في مدينة أوموري في شمال اليابان تساقط الثلوج في وسط المدينة في التاسع من ديسمبر لكن الثلوج العميقة لا يمكن العثور عليها إلا خارج المدينة.

وقام فريق إخباري محلي من أوموري بتصوير لقطات الثلج وسط في اليوم التالي، وهو ما أظهر عمقًا كثيفًا لدرجة أن الصحفي كان يحاول جاهداً أن يتحرك ومنطقة كاملة خلفه مغطاة بالثلوج الكثيفة.  

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