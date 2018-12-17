» بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية

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الشرطة

العاصمة الكورية

مركز التسوق لتجارة الذهب

مباني شاهقة

قام شاب يبلغ من العمر 24 عامًا في منطقة "شامشوي بو" بالعاصمة الكورية الجنوبية هونج كونج في محيط أحد مراكز التسوق لتجارة الذهب المباني الشاهقة بإلقاء أوراق نقدية فئة 100 دولار.

وأدى ذلك لتعطل حركة المرور، حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية، بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتادة رؤيتها، وفقا لفيديو نشرته "روسيا اليوم".

فى غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب، وونغ تشينغ-كيت، المعروف على الإنترنت باسم "السيد الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات فى مكان عام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب يحقق أرباحا قياسية فى تجارة البيتكوين، وهو يسمى عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".

وفي حال ثبتت التهمة على الشاب، فالقانون ينص على سنة سجن لمن يثير الارتباك فى الأماكن العامة، ودفع غرامة بمبلغ 5000 دولار.
شاهد الفديو..


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