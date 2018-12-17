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راغب:دخول مصر عصر السيارات الكهربائية يمكنها من امتلاك هذه السوق الواعدة

مال وأعمال

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

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قناة السويس

البترول

المحافظين

قال ثروت راغب، رئيس لجنة البترول والطاقة بحزب المحافظين، وأستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن دخول مصر عصر صناعة السيارات الكهربائية مبكرًا يمكننا من امتلاك هذه السوق الواعدة؛ خاصة أن موقعنا الجغرافى الرابط بين القارات يؤهلنا لذلك حبذا إذا تم إنشاء فى قناة السويس.

وأوضح "راغب"، أن السوق الأفريقية سوق واعدة ودخولنا فى هذا التوقيت سنتمكن من اكتساب خبرات هائلة هذا خيرا من أن ندخل هذا السوق بعد سنوات عجاف نبدأ بعدها من الصفر، مستكملا، الركوب على التكنولوجيا مبكرا يزيد من الخبرات ومشاركة أفكار الشباب المهندسين بناءه للغاية إذا ما تم الأخذ بآرائهم .

وتابع، أن دخول عالم صناعة السيارات الكهربائية هو أحد علامات الثورة الصناعية في عالم السيارات لأن العالم حاليا يتجه إلى استخدام السيارات الكهربائية والتى ستكون بديلة لنظيرتها التى تعمل بالمحركات، مؤكدا أن العالم مقبل على أزمة نفطية ناهيك عن أن السيارات التى تعمل بالمحركات تسبب تلوثًا بيئيًا وتتسبب فى انبعاثات سامة وباهظة الثمنة فيما يخص الوقود والسيارات الكهربائية لا تسبب تلوثًا بيئيًا يُذكر.

واستكمل أن السيارات الكهربائية لا تسبب ضوضاء، حيث أنها تمتاز بهدوئها أكثر من محركات الاحتراق، مطالبا بضرورة توفير بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية



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