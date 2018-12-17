«نافعة» يوجه رسالة إلى الشعب التونسي في ذكرى ثورة الياسمين

17 ديسمبر 2018 - 10:10 ص

وجه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلى الشعب التونسي بمناسبة ذكرى ثورته التي أطاحت بالرئيس بن علي ونظامه.

وقال "نافعة" في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "يحتفل شعب تونس اليوم بذكرى ثورته التي أطاحت بنظام بن علي وألهمت شعوبا عربية عديدة للثورة على أنظمتها الفاسدة والمستبدة".

وتابع: "تحية لهذا الشعب الذي تمكن رغم كل التحديات من إجهاض محاولات الثورة المضادة و نجح في بناء أكثر النماذج السياسية العربية قابلية لترسيخ قيم المواطنة ودولة المؤسسات".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "نافعة" حيث قال حسن جلال: "وفشلت النخبة السياسية في مصر وحضرتك من رموزها في توحيد صفوف شباب الثورة وتماسكها".

ووجه له آخر رسالة قائلًا: "وتحية للشعب المصري إلى عمل ثورة 25 يناير واسقط رأس النظام حسنى مبارك".

وتحيي تونس اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 الذكرى الثامنة لاندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة.







