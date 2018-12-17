"التعليم" تحيل 102 معلم إلى التحقيق

17 ديسمبر 2018 - 10:23 ص

قررت وزارة التربية والتعليم إحالة المتخلفين عن حضور تدريبات معلمى اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ضمن البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP )، والمنفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 9 فبراير إلى 12 يونيو الماضي للتحقيق .

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى بيان صحفى انه تخلف عن التدريب 102 معلم من إجمالي 721 معلمًا مستهدفًا، مشيرا الى إنه سيجري الإعلان عما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها وموافاة المديريات التعليمية لتنفيذ ما أسفرت عنه التحقيقات.

وأكد "عمر"، أنه من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك التدريبات، جرى إرسال بيانات المستهدفين لحضور هذه التدريبات إلى مديري المديريات التعليمية عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، مع التنبيه على منسق الصفوف الأولى وموجهى عموم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمديريات بإبلاغ جميع المستهدفين بضرورة حضور تلك التدريبات.



