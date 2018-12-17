  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:36 م
بحث متقدم
"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية

"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية

لاسارتي

بث مباشر.. مؤتمر الأهلي مع مدربه الجديد "لاسارتي"

صورة الخبر

أسرار لقاء "السادات" مع المستشار الألماني "شميدت"

رئيس المفوضية الأوربية يداعب السيدات أمام الكاميرات

بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات

السيسي

بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس فى النمسا

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

محمد صلاح

كيف احتفل "صلاح" بفوز "الريدز" على "مان يونايتد"؟

مشاري راشد يدعو لمقاطعة" الردة النبوية" للبوصيري

مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري

الإعلامي أحمد موسى

موسى: الإخوان يدعون لدين جديد

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

«السعدني» يوجه رسالة إلى والدته في عيد ميلادها

الحياة السياسية

السعدني
السعدني

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

نداء عاجل من السفارة السعودية بفرنسا

#

تفاصيل عثور فتاة على والدها مذبوحًا داخل شقته

#

اكتشاف أقدم معمل في التاريخ لإنتاج الجعة بإسرائيل

#

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

انستجرام

السعدنى

أم

عيد ميلاها

وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة إلي أمه في عيد ميلادها.

 ونشر  "السعدني"، صورة له معها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "عيد ميلاد أمي أهم كائن في الكرة الأرضية".

 الجدير بالذكر أن السعدني يشارك في بطولة مسلسل «عالم افتراضي» إخراج إبراهيم فخر، والكاتب هاني سرحان.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قراءة سورة الأعراف في المنام رزق
» شاهد.. فنانة شهيرة تفقد ذراعها في فيلمها الجديد
» أول فيديو لقصف مواقع داعش بيد البحرية العراقية
» اليوم.. إجراء قرعة "كأس زايد" في الإمارات
» «هنيدي» ينشر صورة تجمعه بـ«الهضبة»
» بالفيديو.. إنهاء خصومة ثأر أقدم سجين في مصر
» بالأسماء.. طاقم تحكيم الأهلي والنجوم بالدوري
» بالفيديو.. السماء تمطر نقودًا في كوريا الجنوبية
» تعرف علي حالة الطقس
» تفاصيل أغرب قضية خلع: مش هكمل معاه بعد الكباريه
» هل تستطيع التخلي عن هاتفك لمدة سنة؟ .. ستربح 2 مليون جنيه

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين