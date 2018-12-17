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إشادة أمريكية وأفريقية بالإجراءات الأمنية داخل مطار القاهرة

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وكالات- حنان حمدتو

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قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إنه جرى تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية، والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلى أعلى مستوى، وتم تدريب أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية، وقد اجتاز قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين، وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة الى نيويورك دون أي ملاحظات.

وأضاف المصري أنه تسلم رسائل شكر الاولى من وفد إدارة أمن النقل الأمريكية، برئاسة تيم ساندرسون، بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة بصفة عامة، وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز وأشادوا بالمجهود المبذول من إدارة المنظمات الدولية بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع على طائرات الركاب بدءًا من يناير 2019.

والثانية من روبرت ماكلاجين، ملحق وزارة الأمن الداخلي ـ شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذى قال أن الزيارة هي رقم 25 له، ويشكر جميع التسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة، وأنه سوف يتم عمل تدريب آخر على مرحلتين استكمالا للتدريب الذي تم في أغسطس 2018 من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنية المصري، وسوف يتم التنسيق مع السلطة لعقد تدريب على التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA ، كما تم العرض على بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بمصر في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية.

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