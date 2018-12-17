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بالفيديو..

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

الحياة السياسية

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور
الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

عبد القادر وحيد

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بعد انتشار مقطع فيديو لشاب ملتحٍ يقوم بالرقص داخل منزله، واتهام نشطاء له على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ينتمي لحزب النور، ظهر مجددًا لينفي عدم انتمائه للحزب أو أي اتجاهات سياسية.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيه شخص ملتحٍ وهو يرقص على أنغام موسيقى شعبية، وأشيع أنه ينتمي لحزب النور.

واتهم الناشط السياسي عمرو عبد الهادي، علي حسابه علي "تويتر"، الشاب الملتحي بأنه من أعضاء حزب النور في إحدى محافظات الدلتا.

وكتب في تدوينة له: "لامؤاخذة الشيخ محمد الباز عضو  حزب النور ببرلمان  السيسي عن محافظة المنوفية يتراقص.. ما شاء الله اللهم بارك .. صافيناز على طريقة النور.. من الأخت المنتقبة مش لاقية تاكسي أيام  مرسي إلى رقص مسئولين حزب النور للمسؤولين".

ومع انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وسخرية البعض منه، وبالبحث في أسماء أعضاء حزب النور في مجلس النواب، تبين عدم وجود أي عضو باسم محمد الباز.

وظهر فيديو آخر جديد، لنفس الشخص، حيث أكد خلاله أنه ليس له أي علاقة بحزب النور أو جماعة الإخوان المسلمين، قائلًا: «أنا كنت قاعد في وسط أهلي وفرحان، وهو ده اللي حصل».


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