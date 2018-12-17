زيارة "البشير" لسوريا.. هل تفتح الباب أمام رؤساء الخليج؟

17 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

سلط موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، الضوء على زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير لسوريا، لافتًا إلى أن "البشير" لا يعتبر أول رئيس عربي يلتقي الرئيس السوري، بشار الأسد، فهناك لقاءات تمت في سرية تامة، مما يدفعنا للسؤال إذ كان "الأسد" سيعيد علاقاته مع دول المنطقة في الفترة المقبلة أم أنها مجرد لقاءات خاصة؟!.

وذكرت بعض التقارير المحلية، أن رئيس السودان، عمر البشير، أصبح أول زعيم لجامعة الدول العربية يزور سوريا أمس، الأحد، منذ اندلاع الحرب الأهلية، هناك قبل نحو ثماني سنوات.

في حين، لفت الموقع، في تقريره، إلى أنه لم يتضح على الفور سبب زيارة "البشير" لسوريا في هذا التوقيت، لكن ربما مع انتهاء الحرب في سوريا لصالح الأسد، واسترداد قواته المدن الرئيسية والمراكز السكانية، أعرب بعض المسئولين العرب عن رغبتهم في استكشاف إعادة العلاقات.

وفي أكتوبر المنصرم، قال الأسد لصحيفة كويتية غير معروفة، أن "سوريا قد توصلت إلى "تفاهم كبير" مع الدول العربية بعد سنوات من العداء"، ولم يذكر "الأسد" اسم الدول العربية في المقابلة التي كانت الأولى له مع الصحافة الخليجية منذ اندلاع الثورة في بلاده.

لكنه أكد، في مقابلته، أن "وفودًا عربية وغربية بدأت زيارة سوريا للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية والبعثات الأخرى".

وجاءت المقابلة في أعقاب اجتماع دافئ مثير للدهشة بين وزير الخارجية السوري ونظيره البحريني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في نيويورك.

وأثارت زيارة "البشير" واللقاءات الأخرى بعض التساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج، ومعظمها من أعداء حلفاء الأسد في إيران، تعيد النظر في علاقاتها مع سوريا.

وكان في استقبال الرئيس عمر البشير في مطار دمشق الرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يتوجه كلاهما إلى القصر الرئاسي حيث أجريا محادثات حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في سوريا والمنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكر الموقع أن سوريا تم طردها من جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة بعد وقت قصير من اندلاع الحرب في عام 2011، وقد أدنت الدول العربية "الأسد" بسبب استخدامه القوة العسكرية الهائلة وفشله في التفاوض مع المعارضة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الرئيس السوداني قوله خلال الاجتماع مع "الأسد" إنه "يأمل أن تستعيد سوريا دورها المهم في المنطقة بأسرع ما يمكن، كما أكد استعداد السودان لتقديم كل ما في وسعه لدعم وحدة أراضي سوريا".

وقالت الوكالة إن "الأسد شكر البشير على زيارته مؤكدا أنه سيعطي قوة دفع قوية لاستعادة العلاقات بين البلدين "بالطريقة التي كانت عليها قبل الحرب على سوريا".

وكان البشير زعيم السودان منذ عام 1989 وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية في هولندا لمواجهة اتهامات بجرائم حرب ناتجة عن صراع في بلاده.



