"الرقابة الإدارية" تصدر دراسة حول خسارة قضايا التحكيم الدولي

17 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، دراسة لأسباب خسارة قضايا التحكيم الدولي، ووضعت تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي، وفي ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة فقد وجه مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدًا لإقرارها.

الجدير بالذكر أن الرقابة الإدارية تولي اهتمامًا من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.