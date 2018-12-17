رسميًا.. إيهاب جلال يتولى تدريب المصري البورسعيدي

17 ديسمبر 2018 - 10:48 ص

أعلن النادي المصري البورسعيدي، برئاسة المهندس سمير حلبية، عن تعاقده مع إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق بدءًا من المباراة القادمة أمام ساليتاس بطل بوركينا فاسو.

ووصل "جلال" لمدينة بورسعيد مساء أمس الأحد، بعد أن فسخ تعاقده مع نادي أهلي طرابلس الليبي.

وكان مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بإقالة مصطفى يونس المدير الفني للفريق السابق، من تدريب الفريق عقب الخسارة من ساليتاس البوركينابي بنتيجة 2ــ0، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي (كونفيدرالية).