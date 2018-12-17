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انقلاب سيارة نقل بصحراوي البحيرة ومصرع سائقها

قضايا وحوادث

مصرع
مصرع

عمرو محمد_متابعات

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جثة

حوادث

انقلاب

الصحراوي

لقي سائق مصرعه وأصيب شخصان آخران بجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد .

وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 105 اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة 'نقل' قيادة المدعو ناصر ج ت 46 سنة سائق ومقيم سوهاج.. بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار إحدي الإطارات مما أدي لانحرافها وانقلابها علي جانب الطريق .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جراحات اليوم الواحد والمصابين لذات المستشفي لإسعافهما وغادراها وحدثت تلفيات بالسيارة.. وأزيلت آثار الحادث وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم.. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

 



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