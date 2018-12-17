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مريض بالسرطان يحتفل بخطوبته في المستشفى

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مصر

سرطان

مريض

فرح

خطوبة

أقدم مريض في المرحلة الخطيرة بمرض السرطان، على الخطوبة من صديقته وهو جالس على سرير المستشفى وسط فرحة طاقم التمريض والمسئولين.

وتبادل بانج مينج كونج "58 عاما" خاتم الخطبة مع عروسه كوه سوه كوان "49 عاما" في مستشفى ماونت إليزابيث مع 50 من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما .

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" على الإنترنت، أن بانج دخل إلى المستشفى في نوفمبر الماضي، وقال للمسؤولين إنه يرغب في إقامة الاحتفال على سريره بالمستشفى أثناء علاجه من المرحلة الرابعة بسرطان الرئة بعد أن تقدم لخطبة صديقته أثناء زيارتها له بالمستشفى .

وقالت العروس إن بانج كان متفائلا وحاول ما في وسعه للتغلب على الآثار الجانبية من العلاج الكيماوي، وأن حفل الخطوبة هذا الأسبوع كان مفاجأة بالنسبة لها، وجهز فريق العمل بالمستشفى كل شيء للعروسين، حيث غنوا وقدموا لهما الورود وزينوا المكان بالبالونات .

 



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