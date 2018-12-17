«آل شيخ» لـ هيثم عرابي: «أنت لحقت»

17 ديسمبر 2018 - 11:53 ص

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على رحيل هيثم عرابي من لجنة تعاقدات النادي الأهلي بشكل سريع.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أنت لحقت.. هتوحشنا" مع وضع صورة لهيثم عرابي.

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن عن التشكيل الجديد لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، والذي شهد انهاء العلاقة مع هيثم عرابي بعد ما يقرب من 30 يوم من قرار تعيينه في لجنة التعاقدات.

الجدير بالذكر، أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سبق وهاجم هيثم عرابي من خلال صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" أغسطس الماضي، بعد ظهور مسؤول التعاقدات السابق بالأهلي في أحد القنوات التليفزيونية.







