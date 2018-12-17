"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية

17 ديسمبر 2018 - 12:15 م

أبرز موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF » انتقال جيرالدو دا كوستا، لاعب أول أغسطس الإنجولي للنادي الأهلي، بعد توقيع اللاعب وناديه في حضور رئيس النادي الأنجولي ونائبه نوبرتو دي كاسترو، والمهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي.

وعلّق موقع الكاف على انتقال جيرالدو للأهلي، قائلاً: «جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية».

وقال موقع الكاف: «انضم جيرالدو للفريق الأنجولي في 2015 وشارك في الفوز بثلاثة ألقاب فاز بها بريميرو دي أوجوستو».