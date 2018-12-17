"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم

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قال الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني الجديد للأهلي، اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم ومن أعظم النوادي في المنطقة وله تاريخ عظيم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأهلي لتقديمه إلى وسائل الإعلام :"يعجنبي أن يكون النادي له أهداف عظيمة وأنا متعود أن اختار النادي الذي له أهداف عظيمة".

وتابع "أعيش الكرة بشغف وأنا في مصر لكي أفوز، وهناك وسائل نتبعها في العمل لكي نحقق ذلك في مقدمتها نوعية اللاعيب وأن يؤدي كل فرد عمله".

وواصل "لاعب صغير السن أو الكبير أو النجم لا بد عليه أن يقوم بواجبه فكلنا فريق واحد لكي نصل للهدف الخاص بنا".

وواصل "روح الفريق أمر مهم للغاية، عندما نفوز ونحقق الهدف لفريق كبير وله شعبية كبيرة ندخل السعادة على الجماهير".

وأوضح "الفوز يجعل الجماهير سعيدة ولدينا إرادة كبيرة في البداية وهدفنا أن نحقق مكاسب كبيرة مع الفريق".

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