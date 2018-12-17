«نائبة» تطالب باستخدام «الموتوسيكلات» بدلًا من سيارة الإسعاف

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نائبة
نائبة

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البرلمان

مصر

الاسعاف

نائبة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والنقل، تطالب فيه باستخدام الدراجات البخارية لخدمة الإسعاف للمصابين.

وقالت النائبة إن «سيارات الإسعاف هي الوسيلة العامة والتقليدية لنقل المرضى بين أماكن العلاج الطبي سواء المستشفيات أو أماكن تلقي العلاج السريع، إلا أنه وفى ظل الأزمة المرورية وتكدس الطرق والتى يصعب معها تنقل سيارات الإسعاف والوصول إلى أماكن الحوادث مما نتج عنه في حالات كثيرة وفيات، فيجب إيجاد وسيلة جديدة وسريعة لنقل المصابين والوصول إلى أماكن الحوادث بطريقة أسرع.

وأضافت: «لا تخلو منطقة بها ازدحام مروري من إصابات واحتكاكات بين السيارات ينجم عنها حوادث وإصابات، مما يلزم وجود وسيلة إسعاف أسرع من السيارات الحالية المخصصة للإسعاف»، مشيرة إلى أنه «في ظل وجود الازدحام المروري وثقافة شعبية لا تزال متأخرة في التعامل مع سيارات الإسعاف وفتح المجال لمرورها للوصول للمريض في أسرع وقت ونقله إلى أقرب مستشفى، كان لزاما وجود حلول جديدة تقوم بها هيئة الإسعاف ويشارك بها المتطوعين الشباب المهتمين من المجتمع المدنى أو مسعفين يتم تدريبهم واختبارهم وقياس مدى تعاملهم مع الحالات الطارئة للوصول بأسرع وقت ممكن إلى الحالات الطارئة والتعامل معها إما بنقلها أو السيطرة على الوضع إلى حين وصول سيارة الإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى، خصوصا أن مصر بها نسب وفيات بسبب حوادث الطرق مرتفعه جدا وذلك أيضا لثقافة من يقود المركبة».

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن «دراجة الإسعاف هي أسرع وسيلة للوصول إلى أي من حالات الطوارئ الطبية، وتصلح لإنقاذ المصاب ونقله إلى أقرب مستشفى أو أقرب سيارة إسعاف مجهزة»، مشيرة إلى أن «دراجة الإسعاف لا تختلف عن سيارة الإسعاف سوى أنها على عجلتين، بل أنها أخف وأسرع ولا تتعثر في حركة المرور ويمكنها أن تصعد على الرصيف».

وذكرت أن «استخدام الدراجات البخارية في الإسعاف هو اتجاه دولي الآن لسرعة تقديم خدمة الإسعاف بطريقة سريعة والتغلب على التكدس المرورى وازدحام أماكن وقوع الحادث»، مطالبة بضرورة تدريب كوادر من الشباب لاسيما المتطوعين منهم على استخدام هذه الآلية الجديدة، والتى من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب، من خلال مشروع وطني يهدف إلى تدريب الشباب على إنقاذ الحياة وتقديم خدمة الإسعاف السريع، والتدريب على مهارات الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة.



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