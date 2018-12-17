بعد انتهاء مدته.. دي ميستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

17 ديسمبر 2018 - 12:41 م

انتقد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي في سوريا، المنتهية ولايته، ما يقوم النظام السوري من قصف المدنيين والمستشفيات.

وأضاف دي مستورا في كلمة على هامش منتدى الدوحة الذي اختتم أعماله أمس، الأحد، أنه ليس أدل على الفظاعات في سوريا من قصف المستشفيات واستهداف المدنيين، حيث يعد هذا التصريح انتقاداً نادراً بالنسبة للمبعوث المنتهية ولايته الذي عرف بمواقفه المنحازة إلى نظام الأسد وروسيا.

ويجري دي ميستورا محاولة أخيرة على أمل التوصل لاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية، حيث قال إنه سيجتمع مع ممثلين رفيعي المستوى من القوى الإقليمية روسيا وتركيا وإيران الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإحراز تقدم باتجاه إجراء محادثات سياسية بحلول نهاية العام.

ومن المقرر أن يطلع دي ميستورا مجلس الأمن على تقييمه الخميس المقبل قبل أن يسلم مهمته إلى الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن.

يذكر أن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، كان قد أبلغ مجلس الأمن في منتصف نوفمبر الماضي بأنه يعتزم التنحى عن منصبه في نهاية نوفمبر لأسباب شخصية، لكنه سيستغل الشهر الأخير له في السعي من أجل تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري.

من جانبه سخر الكاتب الصحفي محيي الدين اللاذقاني من تصريحات دي ميستورا، حيث كتب على حسابه في تويتر : " دي مستورا في منتدى الدوحة : لم أشهد نزاعاً استخدمت فيه فظاعة أكثر مما يرتكبه نظام الأسد الذي يستهدف المدنيين ويقصف المستشفيات.. أين كانت هذه الشجاعة يا ابن أمك قبل طردك من منصبك .. أما كنت تتفرج على تلك الفظاعات طيلة سنوات، وتصمت أيها الشيطان الأخرس".

كما هاجم الصحفي والإعلامي بسام جعارة تصريحات دي ميستورا قائلًا: "دي مستورا يؤكد كل يوم على حيونته ويقول اليوم أن السلام في سوريا ممكن من خلال اللجنة الدستورية المقترحة وكأن المشكلة تتعلق بالدستور".



