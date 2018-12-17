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22 ديسمبر.. نظر طعون نادي الزمالك برفض حل اللجنة الأولمبية

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الطعن

الزمالك

القضاء الادارى

اللجنة الاولمبية

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة نظر الطعون المقامة من رئيس نادي الزمالك علي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، برفض حل اللجنة الأولمبية لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 22 ديسمبر لنظرها.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعًا إما بالرفض أو إما عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة في الدعوى الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة، برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.



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