«الطفولة والأمومة» تدخل على خط أزمة «زواج طفلي» كفر الشيخ

17 ديسمبر 2018 - 12:48 م

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعدما انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بذلة كاملة .

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل 16000، مبينة أنه جرى تسجيله برقم 148479، وتكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شؤونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها .

وأكدت "العشماوي"، في بيان صادر اليوم، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مبينة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ تعمل على توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونية للزواج، حتى يكون لديهم الوعي الكامل لتحمل المسؤولية فى هذا الشأن .

ووصفت "العشماوي"، الزواج بأنه يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ويعد مخالفة للمادة 116 مكرر أ، من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل .

ونوهت بأن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونية للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو 18 عامًا، وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون.