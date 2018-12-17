  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
مجلس الشيوخ

تفاصيل رد «شورى السعودية» على الشيوخ الأمريكي

قرعة الدوري الأوروبي.. روما "صلاح" يصطدم بـ"ليون"

بث مباشر.. قرعة الدوري الأوروبي

صورة الخبر

زيارة "البشير" لسوريا.. هل تفتح الباب أمام رؤساء الخليج؟

ظهور نادر لنجل " ولي العهد السعودي"

ظهور نادر لنجل "ولي العهد السعودي"

صلاح ونيمار

القرعة تضع ليفربول "صلاح" أمام البايرن

الصيادلة

شاهد.. الاعتداء على صحفيين داخل نقابة الصيادلة

فيسبوك يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين

"فيسبوك" يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين

ارشيف

"لاسارتي": اخترت الأهلي لأنه نادٍ عظيم

بعد انتهاء مدته.. ديمستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

بعد انتهاء مدته.. دي ميستورا يدين بشار: نظامه الأكثر فظاعة

"كاف" يفرض غرامات مالية على 7 أندية

"كاف": جيرالدو ينتقل لعملاق الكرة الإفريقية

«الطفولة والأمومة» تدخل على خط أزمة «زواج طفلي» كفر الشيخ

آخر الأخبار

قاصرات
قاصرات

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

ممثلة شهيرة: مُستعدة للتعري تمامًا على المسرح

#

العثور على جثة متعفنة لسيدة مسنة داخل شقتها

#

تموين كفر الشيخ يضبط 4 أطنان لحومًا فاسدة

مصر

الأمومة

طفلين

قاصرات

زوةاج

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، في إحباط زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعدما انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بذلة كاملة .

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، أنه تم رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل 16000، مبينة أنه جرى تسجيله برقم 148479، وتكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شؤونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها .

وأكدت "العشماوي"، في بيان صادر اليوم، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مبينة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ تعمل على توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين للسن القانونية للزواج، حتى يكون لديهم الوعي الكامل لتحمل المسؤولية فى هذا الشأن .

ووصفت "العشماوي"، الزواج بأنه يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ويعد مخالفة للمادة 116  مكرر أ، من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل .

ونوهت بأن المجلس يؤدي دوره الفعّال في مناهضة زواج الأطفال، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية الأطفال من أي انتهاكات أو عنف يمكن أن يتعرضون له، موضحة أن السن القانونية للزواج سواء للفتيات أو الذكور هو 18 عامًا، وذلك وفقا لقانون الأحوال المدنية وقانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأمومة والطفولة": خطوبة طفلي كفر الشيخ انتهاك صارخ لحقوقهما
» فريق ألماني يرغب في ضم صانع ألعاب الفراعنة
» شاهد.. رانيا يوسف ترتدي القفطان المغربي
» رجل اغتصب نجلة زوجته 900 مرة.. تعرف على التفاصيل
» بالفيديو.. مئات الصيادين يأكلون ذئابًا ميتة
» بث مباشر.. فعاليات قرعة دور الـ16 لـ"شامبيونز بريميرليج"
» "فيسبوك" يحظر نجل نتنياهو بسبب إساءته للمسلمين
» ياسمين عبد العزيز من صالة الجيم: "عاش يا وحش"
» "لاسارتي": تاريخ الأهلي لا يحتاج الحديث عنه
» قراءة سورة الأعراف في المنام رزق
» شاهد.. فنانة شهيرة تفقد ذراعها في فيلمها الجديد

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين