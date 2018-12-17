قطر تعلن اسم الدولة الوسيطة لإنهاء أزمة "المصالحة" الخليجية

17 ديسمبر 2018 - 12:52 م

قال وزير خارجية قطر، محمد آل ثاني، إن هناك مباحثات سعودية كويتية حول إمكانيات حل الأزمة الخليجية، إلى جانب مساع أمريكية للوساطة.

وأضاف "آل ثاني"، في تصريحات لفضائية "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، أن قطر لم تتغيب أبدًا عن المشاركة في أنشطة وفعاليات مجلس التعاون الخليجي.

وحول الدور الأمريكي في حل الأزمة، أوضح آل ثاني أن "الإدارة الأمريكية تلعب دورا مهما في الوساطة لحل الأزمة الخليجية سيما وأن الرئيس الأمريكي قام بعدد من الاتصالات و بعث برسائل عديدة لدول الحصار من أجل حل الأزمة، غير أن هذه الجهود وجدت الرفض من قبل دول الحصار؛ لم يسجل أي تقدم في الموضوع لأنه ليس هناك التزام حقيقي لحل المشاكل والقضايا المطروحة".

وأردف، "لا يوجد تقدم بعد لحل الحصار المفروض على قطر، وأنه في الاجتماع الأخير لمجلس التعاون، دعا أمير الكويت إلى تجاوز الأزمة والجلوس إلى طاولة الحوار، لكن غير أن المؤكد أن دول الحصار تعطل النقاش الذي يهدف إلى حل الأزمة الخليجية".



