فحص 18 مليونًا و102 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

17 ديسمبر 2018 - 01:30 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية لمرضى فيروس سى منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليونًا و102 ألف مواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 330 ألفًا و497 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر امس الأحد فى محافظات المرحلة الأولى التسعة ، كما أنه تم فحص 5 ملايين و619 ألفًا و449 مواطنًا حتى ظهر اليوم السادس عشر للمرحلة الثانية من المبادرة.

وأضاف "مجاهد"، أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة، إقبالًا بإجمالى تردد 73 ألفًا و840 طالبًا، والبحيرة 64 ألفًا و686 طالبًا، وأسيوط 59 ألف طالب، والقليوبية 49 ألفًا و 428 طالبًا، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح مجاهد أن هناك 5 ملايين و619 ألفًا و449 مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من “المبادرة الرئاسية” وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين 2 مليون و17 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ723 ألفًا و974 مواطناً، ثم المنوفية بـ 707 آلاف مواطن، ثم كفر الشيخ بـ 573 ألفًا و681 مواطنًا ثم بني سويف بـ 505 آلاف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ 347 ألفًا و 402 مواطن.