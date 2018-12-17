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ظهور نادر لنجل " ولي العهد السعودي"
ظهور نادر لنجل " ولي العهد السعودي"

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قامت حسابات مقربة من العائلة الحاكمة في السعودية، بنشر صور ومقاطع فيديو تظهر "سلمان" نجل ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وظهر ولي العهد خلال مشاركته في "فورميولا الدرعية" قبل أيام، برفقة ابنه الأكبر سلمان، وبجانبهما قائد الحرس الملكي البحريني، ناصر بن حمد آل خليفة.

ويعد هذا الظهور نادرًا لسلمان بن محمد بن سلمان، إذ لم يظهر ولي العهد السعودي عائلته عبر الإعلام، برغم ظهوره المتكرر.

وكان بن سلمان قد تزوج عام  2008، من ابنة عمه سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، وأنجب منها سلمان ومشهور، ونورة، وفهدة.

وقبل عدة شهور، ظهر نجل محمد بن سلمان خلال مرافقته والده في زيارة لعمه الأمير مقرن بن عبد العزيز.



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