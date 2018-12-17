انتخابات "الصيادلة" على صفيح ساخن.. والضحايا "صحفيين"

17 ديسمبر 2018 - 02:18 م

فى تطور غير متوقع ولم يعلن عن أسبابه حتى الآن، اعتدى أفراد الأمن المكلفين يحراسة وتأمين نقابة الصيادلة ودخول الأعضاء، على مجموعة من الصحفيين اليوم الاثنين، داخل مقر النقابة العامة، بجاردن سيتى، وذلك أثناء تأديتهم واجبهم فى تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات النقابة .

وتدور أحداث ساخنة داخل النقابة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات الداخلية الخاصة بالنقابات الفرعية للصيادلة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 27 نقابة، فضلًا عن انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس النقابة العام ومقعد النقيب العام.



واستكمالا لتلك الإجراءات سالفة الذكر، بدأت السبت الماضى لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى يوم 24 من نفس الشهر الحالى ديسمبر، وذلك بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي ، على أن تجرى الانتخابات فى شهر مارس من العام المقبل 2019 .

وطالبت النقابة العامة من المرشحين إصدار شهادات حسن سير وسلوك بدءا من الخميس الماضى 13 ديسمبر الجاري حتى انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة ، ذلك الطلب الذى أصاب الكثير من المرشحين فى هذه الانتخابات والمنتين التقديم بالتوتر والقلق خوفا من تراجع اللجنة عن قبول طلبات بعضهم ممن سيثبت بشهادته أنها غير صالحة .

وقالت الزميلة إسراء سليمان، محررة جريدة الوطن، وواحدة ممن تم الاعتداء عليهم، إن أفراد الأمن اعتدوا عليها بالضرب وخطفوا هاتفها وألقوه أرضًا لتهشيمه، لافتة إلى أن الأمر نفسه حدث مع الزميلين آية دعبس من جريدة اليوم السابع وعاطف بدر من جريدة المصري اليوم، موضحة أنه تمّ احتجاز الصحفيين داخل مقر النقابة.

من جانبه قال كرم كردي، عضو مجلس اتحاد الكرة، والمرشح على منصب نقيب الصيادلة، فى تصريحات صحفية، إنّه كان يدلي بتصريحات صحفية لعدد من الزملاء المكلفين بتغطية نشاط النقابة وفوجئ بعدد من أفراد الأمن يعتدون على الصحفيين ويهشمون هواتفهم المحمولة فضلًا عن تكسير كاميرا مصور، متهمًا الأمن التابع للنقيب محيي عبيد وفايز شطا مدير النقابة.

وفى نفس السياق، أدان محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ما حدث مع الزملاء من اعتداءات.



وقال فى تدوينة له : "الاعتداء على عدد من الصحفيين في نقابة الصيادلة واحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.. أنا في طريقي لتحرير محضر في قسم قصر النيل ضد نقيب الصيادلة محيي عبيد واتهامه بالاعتداء على الزملاء واحتجازهم ".