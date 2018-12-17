20 أتوبيسًا مكيفًا وبـ"واي فاي" للعمل بمنظومة النقل بمدينة الشروق

17 ديسمبر 2018 - 02:38 م

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم استلام 20 أتوبيسًا للعمل بمنظومة النقل الداخلي بالمدينة، بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وبإدارة شركة الصيانة المُؤسسة بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار تطوير منظومة النقل الداخلى والخارجى للمدن الجديدة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف "الشربينى"، فى بيان له، "جميع الأتوبيسات مكيفة، ويسع الواحد لعدد 29 راكبًا، ومزود بخدمة "الواى فاى"، وسيتم تجهيزها بوحدة "جى بى إس" وشاشات إلكترونية، وتذاكر إلكترونية"، مشيراً إلى أنه سيتم استخدام تطبيق على الجوال لمعرفة مواقع الأتوبيسات ومساراتها وزمن التقاطر.



