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تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات لـ19 ديسمبر

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

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تأجيل

محاكمة

معهد امناء الشرطة

المنوات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على كمين المنوات"، لجلسة 19 ديسمبر الصباحية وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو  العلا و مختار العشماوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

وأتهمت النيابة العامة المتهمين بانهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكامالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم " داعش " تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم،  وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وامنية لديهم لتحقيق اغراضها.

كما اتهمتهم النيابة العامة بانهم ارتكبوا جريمة من جرائم الارهاب بان تلقوا وامتدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة ارهابية، ووفروا ملاذات امنة لاعضاءها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.


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