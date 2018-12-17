» تأجيل محاكمة ضابط وآخرين بتعذيب مواطن حتى الموت لـ20 فبراير

17 ديسمبر 2018 - 02:44 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة ضابط بقسم شرطة الوايلي و8 آخرين "أفراد شرطة"، في اتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته واستعمال القسوة مع اثنين آخرين مما تسبب في وقوع إصابات بهما لجلسة 20 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع .

كان المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعًا مخلى سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم "أمين شرطة" لسلاح غير مرخص.

جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016 بضرب المجني عليه "حسين فرغلي حسن فرغلي" عمدا بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض "شوم وكعب طبنجة" وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا - مع حالته المرضية بالقلب - في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.