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غدا معارضة الزيات و5 اخرين علي حكم حبسهم بإهانة القضاء

قضايا وحوادث

منتصر الزيات
الزيات

شيماء السيد

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الحبس

اهانة القضاء

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تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى،  المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم  بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية كانت المحكمة قد اجلت نظر القضية لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

ومن ناحية أخرى فقد حجزت الدائرة 107 مدني استئناف القاهرة   نظر  طلب الرد المقدم من محمد منيب لهيئة المحكمة برئاسة المستشار حماده شكري في قضية إهانة القضاء لجلسة 19 يناير للحكم.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.


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