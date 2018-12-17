«بيليه»: هذا ما ينقص مصر للفوز بكأس العالم

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بيليه

كشف الأسطورة البرازيلية «بيليه»، عن ما يحتاجه المنتخب الوطني للتويج ببطولة كأس العالم، موضحًا أنه ليس من السهل على أي دولة الفوز بالمونديال.

وأكد «بيليه» خلال حواره مع صحيفة "الأهرام"، إن الأمر يحتاج لخبرة وإرادة وعزيمة واحتراف وأشياء أخرى كثيرة، كما أن مصر لديها العديد من اللاعبين الجيدين لكنهم ليسوا مثلا بمستوى مهارات لاعبي أوروبا أو لاعبي أمريكا اللاتينية.

وأضاف "بيليه"، أنه يجب العمل بشكل دائم على التأهيل الجيد للاعبين، ولأنه من الصعب معرفة الوقت الكافي لتأهيل فرق كرة القدم فيجب التطوير للوصول إلى المستوى العالمي من خلال الإدارة المحترفة والإطلاع على الجديد في فنون الكرة.

وتابع: "بالطبع اتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري ولكن الفوز بالبطولة كما قلت أمر صعب في السنوات المقبلة ويحتاج للعمل الكثير والجاد ولا أعرف إن كان هذا ممكنا أم لا".


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