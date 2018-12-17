إحالة قاضٍ بطنطا لـ«الجنايات»

17 ديسمبر 2018 - 04:34 م

أمر رئيس نيابة بنى سويف الكلية، الإثنين، بإحالة مستشار بمحكمة استئناف طنطا إلى محكمة جنايات بني سويف، مع استمرار حبسه لحين تحديد جلسة، لقيامه بانتحال صفة مستشار في التفتيش القضائي، والاستيلاء على أوراق 3 قضايا من محكمة استئناف بنى سويف خاصة بمتهمين من المنيا وبنى سويف.

كان المستشار «أ.ع» المتهم في سرقة قضايا من محكمة بني سويف قدم مستندا مزورا عبارة عن صورة ضوئية من محضر جلسة الدائرة العمالية الـ13 باستئناف القاهرة وأنه ضمن هيئة الدائرة في نفس يوم سرقة أوراق 3 قضايا بمحكمة جنايات بني سويف وتبين من التحقيقات أن موظفي محكمة جنايات بني سويف قدموا طعنا بالتزوير لعدم وجود المستشار ضمن هيئة الدائرة، وقدموا مستندا أصلا من صورة طبق الأصل من محضر جلسة الدائرة 13 عمالية، يثبت عدم وجوده وأنه في يوم الجلسة انتحل صفة مستشار قضائي وسرق أوراق 3 قضايا من محكمة جنايات بنى سويف في يوم الواقعة، وتبين أن القاضي المنتحل لم يكن موجودا في تاريخ الجلسة المنوه عنها وأنه كان في محكمة جنايات بني سويف يرتكب الواقعة وقامت نيابة استئناف بني سويف بإرسال الأوراق، المستند الأصلي والمزور، إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالقاهرة واستدعاء أمين السر بمحكمة استئناف طنطا «لأخذ أقواله وقرر «زورا» بأن المستشار كان في الجلسة أثناء ارتكاب الواقعة، وتم استكتاب أمين السر فيما دونه في المستند من وجود المستشار وورد تقرير من أبحاث التزوير ثبت منه أن هناك واقعة تزوير من المستشار بالاتفاق مع أمين السر وعليه تم حبسه 4 أيام.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في غضون عام 2015 انتحل المستشار صفة مفتش قضائي وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة استئناف بنى سويف وعقب انصرافه تم اكتشاف فقد بعض الأوراق والمستندات من 3 قضايا وعقب انتهاء التحقيقات مثُل المستشار أمام النيابة العامة. وادعى أحد الأشخاص أنه مستشار بالتفتيش القضائي، وورط 5 موظفين بمجمع محاكم بنى سويف، واستولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محالة لمحكمة الجنايات وفر هاربا، وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها إحدى الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل أعمال وقضية تظاهر في المنيا والفيوم، وتم إبلاغ النائب العام بالواقعة.

وأمر المحامى العام لنيابات بنى سويف السابق في مايو 2015 بحبس ه.ع. سكرتير المحامى العام لنيابات بنى سويف وأ .س .مدير الإدارة الجنائية وع. م ح«، موظف جدول محكمة الجنايات ،وع اح، ور أ، موظفين بالإدارة الجنائية لمجمع محاكم بني سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتي المنيا وبني سويف.

كان المتهمون فوجئوا بانتحال احد الشخصيات صفة مستشار في التفتيش القضائي، وطلب من الموظفين الخمسة، قضيتن في المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة في محافظة الفيوم، وتم استضافته وعلى الفور قام مدير الإدارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب انتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة ،وعقب مراجعة القضايا اختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الإحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا ،وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بني سويف بعمل مذكرة للمحامى العام بالواقعة.

وبدأت تحقيقات موسعة في القضية وسرقة الأحراز من القضايا ،وتم عرض القضية على النائب العام الذي أمر بالتحقيق في الواقعة، وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف.