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مستشار النمسا: مصر ساهمت في استقرار أوروبا

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محمد فضل- متابعات

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رحب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبلاده، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، وبالتعاون بين البلدين، قائلا إن الاتحاد الأوروبي أجرى مع مصر محادثات مهمة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والآن مصر تتعهد بعدم خروج مهاجر غير شرعي واحد منها لأوروبا، وهذا ما يحدث حقيقة، وهذا يساعد على المزيد من الاستقرار في أوروبا، فقد دمرت مصر العديد من خطوط التهريب.

وقال كورتس، في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس السيسي: "وقعنا اليوم 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة، مثل التعليم والبحوث التقنية، وهناك أكثر من 600 شركة تعمل في مصر، فهي واحدة من أهم شركائنا في إفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع: "أود أن أعبر عن مدى تقديري للإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر، وهذه الديناميكية التي تحدث في مصر تحت قيادتكم، ونعلم أن هناك العديد من الطاقات لديكم التي يمكن أن نتعاون بشأنها، وهناك اهتمامات مشتركة بين البلدين".

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عامًا، حيث حرص السيسي على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الإفريقي عالي المستوى.

واحتشد مئات المصريين القادمين من مختلف المدن النمساوية وبعض الدول المجاورة منذ الصباح الباكر بوسط العاصمة النمساوية فيينا للترحيب بزيارة الرئيس، حاملين أعلام مصر وصور السيسي، مرددين الأغاني الوطنية وشعار "تحيا مصر"، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس والتي ستسهم في تدعيم العلاقات المصرية النمساوية في المجالات كافة.


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