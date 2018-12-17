الخارجية: سنصل إلى حل فى أزمة «سد النهضة»

17 ديسمبر 2018 - 04:46 م

أكد السفير وائل عادل نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن أعمال البناء في سد النهضة بإثيوبيا متوقفة حاليا لأسباب فنية ومن منتظر استكمالها.

وأوضح "نصر" أن المفاوضات ما زالت مستمرة للوصول إلى حل، وأن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين كبيرة جدا، كما أن لدى مصر استثمارات بالمليارات في إثيوبيا "ولا نريد التضخيم الإعلامي لأشياء يمكن أن تحل ويجب أن تحل، لأن الفشل في الحل يترتب عليه نتائج لا تستطيع أي من الدولتين تحملها"، وذلك بحسب ما صرح به في حوار له مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحول مدى مساهمة اللقاءات الدبلوماسية التي تجمع السفراء الأفارقة في القاهرة، في حل الخلافات بين دول القارة وعلى سبيل المثال بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، رد نصر: "الخلافات تحدث بين الأشقاء في الأسرة الواحدة وهى شيء طبيعي يبرهن على قوة تلك العلاقات طالما هي خلافات حميدة، والخلاف بين مصر وأثيوبيا يدخل تحت هذا الإطار ولا ترقى لمستوى الصراع وكل شيء يمكن أن يحل بالتفاوض، وكلما زادت صعوبة التفاوض نكون سعداء عندما نصل للحل، وفي النهاية مصر دولة قوية وتحترم كل أشقائها الأفارقة، فنحن دولة أفريقية قبل كل شيء من ناحية الموقع والتاريخ والثقافة الإفريقية الضاربة في القدم والتي يتعدى عمرها 10 آلاف سنة".