  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:30 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

مصلحة الضرائب

حقيقة الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

قطر تعلن وساطة جديدة لحل أزمة مقاطعتها

صلاح

بالفيديو.. جلسة تصوير لـ«صلاح» بملابس مثيرة

طور سيناء

علماء أمريكيون: «طور سيناء» يقع في السعودية وليس مصر

رز وفراخ

بالفيديو.. «لحمة ورز وفراخ» في الوجبات المدرسية

البطولة العربية

البطولة العربية.. الاتحاد السكندري يصطدم بالهلال السعودي

سد النهضة

الخارجية: سنصل إلى حل فى أزمة «سد النهضة»

تاجيل

إحالة قاضٍ بطنطا لـ«الجنايات»

السيسي ومستشار النمسا

مستشار النمسا: مصر ساهمت في استقرار أوروبا

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في الاعتداء على الصحفيين

الحياة السياسية

النائب العام المستشار نبيل صادق
النائب العام المستشار نبيل صادق

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

#

قرار عاجل من وزير الآثار بشأن «الفيديو الإباحي» بالأهرامات

#

النقض تخفف الإعدام لمؤبد بحق 6 متهمين باغتيال النائب العام

#

الإعدام لـ10 متهمين فى اغتيال النائب العام

حقوق الإنسان

الصحفيين

النائب العام

المنظمة العربية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان عاجل، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء على الصحفيين أمام نقابة الصيادلة، وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظًا على دولة سيادة القانون.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن عددا من أعضاء نقابة الصيادلة قاموا بالاعتداء على 8 من الصحفيين المتخصصين في ملف النقابات المهنية، صباح اليوم الاثنين، وتسببوا في إصابة 4 منهم على الأقل بإصابات في الوجه والجسم، خلال تغطية فعاليات تقدم المرشحين لانتخابات النقابة العامة.

وأضافت المنظمة: كما تم الاعتداء على الدكتور كرم كردي، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصري، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة.

وأكدت المنظمة، على حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد، مستنكرة الواقعة لما تشكله من من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.

كما جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"ً.

وطالبت المنظمة بالتحقيق فى الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من أداء رسالتها.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منها ، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.

وأضاف "أبوسعدة" أن الصحافة أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأى العام ويجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» «السترات الصفراء» تصل إلى المغرب
» مقتل نجلي مسؤول سعودي بارز
» إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» 3600 قتيل خلال اشتباكات بين المزارعين والرعاة في نيجيريا
» انتحار شاب بالمنيا بسبب عدم الزواج
» إيران: هناك مساحة لإجراء محادثات مع أمريكا
» بعد مشادته مع «معلول».. تغريم نجم الأهلي
» أبو الغيط: اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل مزعج
» المبادلات التجارية بين العراق والصين تتجاوز 21 مليار دولار
» تقدم بطيء في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين