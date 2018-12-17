المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في الاعتداء على الصحفيين

17 ديسمبر 2018 - 04:48 م

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان عاجل، النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في وقائع الاعتداء على الصحفيين أمام نقابة الصيادلة، وتقديم المعتدين للمحاكمة الجنائية، حفاظًا على دولة سيادة القانون.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن عددا من أعضاء نقابة الصيادلة قاموا بالاعتداء على 8 من الصحفيين المتخصصين في ملف النقابات المهنية، صباح اليوم الاثنين، وتسببوا في إصابة 4 منهم على الأقل بإصابات في الوجه والجسم، خلال تغطية فعاليات تقدم المرشحين لانتخابات النقابة العامة.

وأضافت المنظمة: كما تم الاعتداء على الدكتور كرم كردي، عضو شعبة الصيدليات وعضو اتحاد الكرة المصري، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات نقابة الصيادلة.

وأكدت المنظمة، على حق العاملين في وسائل الإعلام في أداء مهمتهم بحرية، دون تهديد، مستنكرة الواقعة لما تشكله من من انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري.

كما جرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة. وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا"ً.

وطالبت المنظمة بالتحقيق فى الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها ومنعها من أداء رسالتها.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منها ، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.

وأضاف "أبوسعدة" أن الصحافة أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأى العام ويجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية للأفراد العاملين بها.