«السيسي» يوقع عددًا من المذكرات مع النمسا

17 ديسمبر 2018 - 04:51 م

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومستشار النمسا سيباستيان كورتس، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين، وذلك عقب جلسة المباحثات التي أجريت بينهما بمقر المستشارية بالعاصمة فيينا بحضور وفدي البلدين.

ووقعت مذكرة التفاهم الأولى في مجال الاستثمار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية النمساوى هارت فيج لوجر، كما وقعت سحر نصر ووزير المالية النمساوي على مذكرة للتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال وصغار المستثمرين، كما تم التوقيع على مذكرة تتعلق بالتعاون في مجال تطوير المناطق الحرة؛ وقعتها عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر ووزير المالية النمساوى.

كما وقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونظيره النمساوي هاينز فاسما، على مذكرة للتفاهم في مجال التعليم العالى والبحث العلمي بين البلدين.

كما وقع سامح شكري، وزير الخارجية والسكرتير العام للابتكار والتقنية في النمسا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.

كما وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ومدير قسم المبيعات بشركة بلاسر تويرل الدكتور لوثر ستادلر مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية والبنية التحتية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المشروعات القومية مع إحدى الشركات النمساوية لإنشاء خط إنتاج نمساوي في مصر لتوريد المعدات.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ونظيره النمساوي التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة ويمثلها الدكتور حسن راتب وجامعة ميدول النمساوية، كما تم التوقيع على مذكرة أخرى للتعاون بين جامعة فيينا الطبية وجامعة النهضة بمحافظة بني سويف.