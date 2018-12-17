"المصري الخليجي" يستهدف نموًا بنسبة 10% خلال العام المقبل

17 ديسمبر 2018 - 04:56 م



اعتمد مجلس إدارة “البنك المصري الخليجي” الموازنة التقديرية لعام 2019، بزيادة مستهدفة في صافي الأرباح بلغت 10% على أساس سنوي.

وأضاف البنك أن الزيادة المقدرة أخذت في الاعتبار التغيرات الضريبية التي طرأت على السوق المصرفي والمقرر إصدار قانون خاص بها.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 11.9% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 416.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 378.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

ووافق مجلس إدارة البنك على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 342.8 مليون دولار إلى 365.3 مليون دولار، عبر أسهم مجانية.





