المصرية للتكرير تستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت بنسبة 29.1%

17 ديسمبر 2018 - 05:00 م



تستهدف الشركة المصرية للتكرير، التابعة لمجموعة القلعة خفض انبعاث ثاني أكسيد الكبريت بنحو 29.1% أي بما يعادل 96 ألف طن غاز في معملها الذي تنشئه بمنطقة مسطرد، في مساهمة لتحسين الأداء البيئي. وقال محمد فكري، مدير إدارة الصحة والأمن والسلامة، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة للتعريف بالسلامة البيئية للكيان الجديد، إن المشروع يستهدف الحفاظ على سلامة صحة العاملين والمواطنين انطلاقًا من الزيادة السكانية المضطردة. وتعمل المصرية للتكرير على إنشاء معمل تكرير متطور بمنطقة مسطرد بتكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار



