بالفيديو.. «لحمة ورز وفراخ» في الوجبات المدرسية

17 ديسمبر 2018 - 05:01 م

قدم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، فيلما تسجيليا عن مشروع المحافظة لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة، أثناء مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، المنعقد بالغردقة.

وظهر في الفيلم عددا من اللقطات من مطبخ مدرسة السلام للتعليم الابتدائي في البحر الأحمر، ضمن مشروع "الوجبات المدرسية الساخنة"، الذي طبقته المحافظة، بالتعاون مع بنك الطعام، وبعض المستثمرين.

وقال عبدالله: "الأسر محدودة الدخل، والطلاب بيغيبوا لعوامل كتيرة جدا، وبالوجبة دي أنا بعمل دخل غير مباشر للأسرة، بحيث الطفل لما ياكل يروح شبعان، بحيث نوفر، لو البيت في 3 أطفال يكون قدمنا دعم للأسرة حوالي 400 جنيه في الشهر، ولو الطفل جاي من البيت مفطرش وجعان، مستواه العلمي هيكون منخفض، وبعد ما طبقت المنظومة، شفت نتائج المدارس دي لقيتها اختلفت تماما، وبعد نجاح المنظومة بدأنا في التعليم".

وقال أحد العاملين على المشروع، إن "الوجبات متنوعة بين رز بالبسلة والجزر ولحمة كباب حلة، علشان نفيد الطالب صحيا، وفي يوم ثاني نقدم أزر باللبن كي نمده بالكالسيوم والنشويات، وفي يوم ثالث نقدم دونتس ومعجنات في الفرن، ويوم نقدم مكرونة بالبشاميل، ويوم آخر نقدم بيتزا".

وقالت إحدى الشيفات العاملات بالمشروع، إنهم يقومون بتدريبهم بشكل جيد، وأهم الشروط هي الجودة والنظافة، ومن أحد الشروط التي يجب توافرها أن يكون أبناء الشيف طلاب بالمدرسة.



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