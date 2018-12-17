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بعد مشادته مع «معلول».. تغريم نجم الأهلي

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وقع الجهاز الفني للأهلي غرامة مالية على صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، قدرها 20 ألف جنيه، بعد مشادته مع زميله بالفريق علي معلول.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر توقيع عقوبة مالية ضد صالح جمعة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بعد التأكد من أن الأخير هو المخطئ في واقعة مشادته مع زميله علي معلول.

ونشبت مشادة ثنائي الأهلي صالح جمعة وعلي معلول، خلال مران المستبعدين من مباراة النجوم، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وبدأت الأزمة في كرة مشتركة عندما دخل «جمعة» بعنف ضد «معلول»، وتلفظ ضده، وهو ما رفضه الأخير وقام بتوبيخه، ليرد الظهير الأيسر التونسي، وتدور بينهما مشادة كلامية ساخنة، وتدخل عادل مصطفى، مدرب الفريق الأحمر لإنهاء الأمر بين الطرفين.


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