» انتحار شاب بالمنيا بسبب عدم الزواج

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تخلص شاب من حياته شنقا بسبب خلافات أسرية في محافظة المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد إيهاب طه، مأمور مركز شرطة العدوة، بانتحار «محمد. ح. ج» 21 سنة حاصل على دبلوم مقيم بقرية كفر مهدي بمركز العدوة بسبب خلافات أسرية.

وانتقل الرائد أحمد درويش، رئيس مباحث المركز، على رأس قوه إلى موقع الحادث، وتبين انتحار شاب بسبب خلافات أسرية، وبسؤال والده لم يتهم أحد بالتسبب وأكد أن الانتحار لخلافات أسرية تتعلق برغبته في الإقبال على الزواج.

وقرر الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة عدم وجود شبهه جنائية، وقرر مدير النيابة انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.


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