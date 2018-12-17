علماء أمريكيون: «طور سيناء» يقع في السعودية وليس مصر

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قدم عدد من العلماء الأمريكيين أدلة تثبت- حسب زعمهم- أن "جبل موسى" موجود في المملكة العربية السعودية وليس في محافظة جنوب سيناء المصرية.

فلطالما كان يعتقد أن جبل طور سيناء، المذكور في الكتاب المقدس، يقع في محافظة جنوب سيناء في مصر. ومع ذلك ، أشار تشارلز ويتاكر، في أطروحته للجامعة المعمدانية في لويزيانا، أن الجبل المذكور هو جبل اللوز (يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك)، وفق موقع "dailystar ".

ووفقا للعالم، فإن جبل اللوز، هو المكان الأفضل للوصف الموجود في الكتاب المقدس. حيث تم العثور هناك على نقوش قديمة ولوحات صخرية، بالإضافة إلى ذلك، تعد التضاريس مناسبة للمعالم الطبيعية الموجودة في الكتاب المقدس.

وأورد العالم عدة أدلة على أطروحته، حيث اعتبر أن بقايا من المذبح الحجري الذي صنعه الإسرائيليون لعبادة العجل الذهبي خلال غياب موسى عندما ذهب ليصعد جبل سيناء، هي أفضل دليل على أن جبل اللوز هو المكان الذي تكلم النبي موسى مع ربه.

وتنفي قيادة المملكة العربية السعودية هذه المعلومات. ومع ذلك، فإن المعهد الأساسي لباحثي الكتاب المقدس متفقين مع تشارلز ويتاكر، يؤكدون أن جبل اللوز هو الذي تم ذكره في الكتاب المقدس.


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